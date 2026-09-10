Rescatan a una persona que fue secuestrada cuando viajaba de Quito a Santo Domingo

La Policía Nacional liberó a una persona que fue víctima de secuestro cuando iba de Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas este 10 de septiembre de 2026.

Una persona que permanecía secuestrada desde el pasado 4 de septiembre fue liberada tras un operativo desplegado la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026.

La información fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg , a través de sus canales oficiales.

La víctima se había trasladado desde Quito hacia Santo Domingo por razones laborales, momento en el que fue interceptada por los captores.

Los delincuentes exigían un pago de USD 25.000 a sus familiares a cambio de su liberación, enviándoles constantes mensajes intimidatorios.

El rescate estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Antisecuestro y Extorsión (DINAE), entidad de reciente creación.

Una persona que fue secuestrada cuando se desplazaba de Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas fue liberada.

En la acción participó de manera conjunta equipos especializados de la DINAE Pichincha y DINAE Santo Domingo.

La intervención táctica se ejecutó en la vía a Quinindé, donde los agentes localizaron a la víctima y detuvieron a dos sospechosos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, un vehículo y cuatro teléfonos móviles usados para las extorsiones.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente .

La Policía mantiene las investigaciones abiertas para identificar y capturar a otros posibles implicados en el hecho.