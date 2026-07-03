Al menos 40 muertos tras la caída de un autobús por un barranco en Pakistán

Equipos de rescate atendieron un accidente que dejó decenas de víctimas en Pakistán.

Un autobús se precipitó por un barranco de más de 20 metros de profundidad este viernes en el oeste de Pakistán y al menos 40 personas murieron, según las autoridades.

"Un autobús de pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar", tras lo cual "se confirmó la muerte de 40 personas, y otras 11 personas resultaron heridas", indicó Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencias del distrito de Zhob.

Sherani detalló que los pasajeros heridos fueron llevados a un hospital. Tres de ellos se encuentran en estado crítico.

"El bus cayó entre 21 y 24 metros, por el barranco", añadió Sherani.

El accidente se produjo además en una zona montañosa, por lo que "los equipos de rescate enfrentaron dificultades significativas durante la fase inicial de la operación", detalló el funcionario.

El portavoz del jefe de gobierno de la provincia de Baluchistán, donde se encuentra Quetta, confirmó el balance de víctimas.

Los accidentes de carretera son frecuentes en Pakistán, por los excesos de velocidad, las escasas medidas de seguridad vial y las imprudencias al volante.