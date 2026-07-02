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Argentina vs. Cabo Verde completo por el canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por un pase a octavos de final del Mundial 2026. Mira el partido en Teleamazonas. 

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, y Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde.

RRSS

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

02 jul 2026 - 12:58

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Porque la pasión del Mundial se vive en la cancha de Teleamazonas, disfruta del partido Argentina vs. Cabo Verde, COMPLETO y EN VIVO por el canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas.

El encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se jugará en Miami, el viernes 3 de julio, a las 17:00. Vive también la previa desde las 16:25. 

La 'Albiceleste' buscará dar un paso más hacia el bicampeonato, mientras que los 'Tiburones Azules' quieren seguir sorprendiendo al mundo. 

Este duelo intenso también se lo podrá ver en la señal abierta y en la página web de Teleamazonas

  • Partidos de 16avos del Mundial 2026 que Teleamazonas transmitirá EN VIVO

¿Cómo ver el Mundial en la página web?

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