Argentina vs. Cabo Verde completo por el canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por un pase a octavos de final del Mundial 2026. Mira el partido en Teleamazonas.
Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, y Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde.
RRSS
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Actualizado:
02 jul 2026 - 12:58
Porque la pasión del Mundial se vive en la cancha de Teleamazonas, disfruta del partido Argentina vs. Cabo Verde, COMPLETO y EN VIVO por el canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas.
El encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se jugará en Miami, el viernes 3 de julio, a las 17:00. Vive también la previa desde las 16:25.
La 'Albiceleste' buscará dar un paso más hacia el bicampeonato, mientras que los 'Tiburones Azules' quieren seguir sorprendiendo al mundo.
Este duelo intenso también se lo podrá ver en la señal abierta y en la página web de Teleamazonas.
¿Cómo ver el Mundial en la página web?
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