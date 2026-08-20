Más de 50 muertos tras el naufragio de un barco en un río de Nigeria

Al menos 51 personas murieron, este jueves 20 de agosto de 2026, en Nigeria tras el naufragio de un barco en el estado de Sokoto, en el noroeste del país, informó un residente local a la AFP, mientras las autoridades siguen con las operaciones de rescate.

"La situación es muy grave", dijo Ibrahim Musa, exconcejal del pueblo de Gorau, en el distrito de Goronyo, donde ocurrió el accidente.

"Ya hemos enterrado 46 cuerpos y otros cinco acaban de ser sacados del río", dijo Ilyasu Adamu, un agricultor local, afirmó que el barco estaba "sobrecargado" y añadió que se había hundido poco después de iniciar su viaje.

"Los pasajeros se dirigieron a una granja al otro lado del río. La mayoría eran mujeres y niños. Algunas de las chicas iban a casarse pronto".

Dahir Kure, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias en el estado, declaró a la AFP que las operaciones de rescate estaban en marcha.

"Ahora estamos en el lugar del accidente de la embarcación y hemos comenzado las labores de rescate", afirmó, aunque señaló que no podía proporcionar de inmediato un saldo.