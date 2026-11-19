La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) se desarrolla en Antalya.

La mención a un abandono progresivo de los combustibles fósiles, uno de los temas más debatidos en la COP31 de Turquía, desapareció del nuevo borrador de declaración política, publicado en vísperas del cierre de la cita.

La inclusión de una fórmula explícita sobre la salida del carbón, el petróleo y el gas, principales causantes del cambio climático, ha sido un tema candente en Antalya desde que el primer borrador, publicado el lunes, llamara a una "acción acelerada" en ese sentido.

Según numerosas fuentes, Rusia y los países petroleros de Oriente Medio se opusieron con fuerza.

Otros como la UE, las naciones insulares del Pacífico y varias delegaciones latinoamericanas han defendido que se fije ese objetivo en la declaración política final, como ya se haría en la COP de Dubái en 2023.

La reunión debe en principio terminar este viernes. A poco más de 24 horas, Australia, que dirige las negociaciones, publicó este jueves un texto la mitad de extenso, que abandona la mención a una salida de los combustibles fósiles.

También eliminó la referencia a la hoja de ruta global defendida por Brasil, para que cada país abandone progresivamente los combustibles fósiles.

El borrador actualizado mantiene en cambio la principal propuesta turca de incrementar la cuota de electricidad en el consumo global de energía a un 35% para el año 2035. Y anima a triplicar la capacidad global en energías renovables.

Objetivo 1,5 grados

Por otro lado, recoge la necesidad de limitar "tanto la magnitud como la duración" del esperado rebasamiento del objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015, un calentamiento global de 1,5 ºC respecto a la era preindustrial.

"El mundo esperaba un texto de decisión política que nos ayude a hacer el rebasamiento de 1,5 grados corto y de escasa magnitud. En lugar de eso tenemos un texto corto y poco consistente, que deja fuera cualquier mención a los combustibles fósiles", lamentó Claudio Angelo, coordinador de política internacional de la plataforma brasileña Observatorio del Clima.

Minutos antes de publicarse el documento, Panamá compartió con AFP una carta abierta en la que amenazaba con bloquear cualquier consenso que no satisfaga sus demandas. Entre ellas, la de que los países petroleros hacen una "contribución inmediata y proporcional" a las finanzas climáticas.

"Escucharemos respetuosamente todos los puntos de vista, pero al mismo tiempo, tenemos que mantenernos firmes (...) al final, son 196 países los que tienen que alcanzar un acuerdo" por consenso, dijo el anfitrión de la COP, el ministro turco de Medio Ambiente Murat Kurum, en respuesta a una pregunta sobre Panamá.

Aunque el objetivo de electrificación global no descarta el petróleo, el gas y el carbón, el ministro turco defendió que dicho punto "requiere abandonar los combustibles fósiles", y aconsejó "no obcecarse con un solo tema".

El texto contiene un fuerte apoyo a la tecnología de captura de carbono en la atmósfera, poco desarrollada y costosa, y defendida tradicionalmente por los países productores de hidrocarburos. Otro punto que levanta sospechas.

"Es irresponsable", pues "aumenta el riesgo de desviar recursos y atención de las acciones urgentes que necesitamos para reducir las emisiones", comentó a propósito la asesora chilena Karla Maass Wolfenson, de la organización Amazon Sacred Headwaters.