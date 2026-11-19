La Policía localizó a Norvi Quiñónez durante un allanamiento en el sector El Nogal, en Ibarra.

La Policía Nacional capturó a Norvi Dairo Quiñónez Arteaga, quien ocupaba el puesto 20 en la lista de los más buscados de Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves 19 de noviembre de 2026 que los agentes lo localizaron durante un allanamiento en el sector El Nogal, en Ibarra, provincia de Imbabura.

¿Por qué era buscado Quiñónez?

Quiñónez es investigado por el asesinato de Eduardo Alfredo Castillo Gámez, ocurrido el 18 de agosto de 2024 en el Hospital Básico de Borbón, en la provincia de Esmeraldas.

Un segundo aprehendido en el operativo

Durante el procedimiento, los agentes también aprehendieron a Adonis Jeanpiere R. M., de 21 años. Según Reimberg, el joven presuntamente escoltaba a Quiñónez. Los policías le encontraron un arma de fuego durante un registro personal y lo aprehendieron en flagrancia por el presunto delito de tenencia y porte ilegal de armas.

En el operativo se incautaron una pistola, un cargador, 14 municiones y dos teléfonos celulares. Reimberg señaló que los dos aprehendidos estarían vinculados al grupo delictivo Los Veguetas y que serían puestos a órdenes de las autoridades competentes.