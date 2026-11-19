La menor fue encontrada en el cantón La Libertad, tras un operativo coordinado con autoridades de Venezuela.

Una niña venezolana de seis años, reportada como desaparecida, fue localizada y rescatada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, informó la Policía de Ecuador.

La menor tenía una Notificación Amarilla de Interpol, una alerta internacional utilizada para ayudar a localizar a personas desaparecidas.

El hallazgo se produjo luego de varias labores investigativas y del intercambio de información con autoridades de Venezuela.

El análisis de los datos permitió establecer que la niña se encontraba en La Libertad, donde fue ubicada durante el operativo.

Una ciudadana fue aprehendida tras el operativo

La menor estaba junto a una ciudadana extranjera, de 62 años, quien fue aprehendida para las investigaciones correspondientes.

Durante las investigaciones se obtuvieron indicios de que la niña presuntamente era obligada a realizar actividades de venta ambulante en las playas del cantón La Libertad

Tras el rescate, la menor quedó bajo el procedimiento de protección correspondiente.

La ciudadana de nacionalidad venezolana, de 62 años, fue puesta a órdenes de la autoridad competente para determinar su situación jurídica, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.