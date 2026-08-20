Abelardo De La Espriella cambia la cúpula militar de Colombia 

El presidente Abelardo De La Esperilla y la nueva cúpula militar.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves 20 de agosto de 2026 la nueva cúpula de las Fuerzas Militares que acompañará a su Gobierno en su estrategia de seguridad y combate contra el crimen organizado.

El anuncio se realizó desde Barranquilla y tiene como principal novedad el regreso al servicio activo del general Erick Rodríguez Aparicio, quien asumirá como comandante general de las Fuerzas Militares.

¿Quién es el general que regresa?

Rodríguez ya había ocupado importantes cargos dentro del Ejército y llegó a ser segundo comandante de esa institución.

Sin embargo, salió del servicio durante el Gobierno de Gustavo Petro, después de haber realizado cuestionamientos sobre la situación de orden público que atravesaba Colombia.

Ahora, con el cambio de Gobierno, vuelve a las Fuerzas Armadas para ocupar uno de los cargos militares más importantes del país.

Además, De La Espriella dispuso el regreso al servicio activo del general Óscar Leonel Murillo, quien estará al frente de la Escuela Superior de Guerra.

Así queda la nueva cúpula militar

Junto a Rodríguez, el general Carlos Carrasquilla asumirá como jefe del Estado Mayor Conjunto, mientras que el general José Bertulfo Soto será comandante del Ejército Nacional.

El general Alfonso Lozano Ariza estará al frente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero comandará la Armada.

De La Espriella encomendó a los nuevos altos mandos recuperar la seguridad y fortalecer la ofensiva contra las estructuras criminales, en momentos en que Colombia enfrenta desafíos relacionados con narcotráfico, grupos armados y otras economías ilegales.