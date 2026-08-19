Haaland, Hitler o CNN: ¿por qué los narcos ponen logos en los bloques de cocaína?

Los narcos usan logos y símbolos para identificar los bloques de cocaína y rastrear sus cargamentos.

El caso más reciente ocurrió en Ecuador. En agosto de 2026, la Policía incautó 469 kilos de cocaína cerca de Tulcán, en la frontera con Colombia.

Los paquetes estaban escondidos en un compartimento de un camión y varios llevaban pegada la imagen del futbolista noruego Erling Haaland. La Policía no atribuyó públicamente ese sello a una organización criminal específica.

Bloques de cocaína incautados en Tulcán, provincia de Carchi. Policía Nacional

En una investigación de la Fiscalía General de abril de 2026. Tras la incautación de una tonelada de cocaína, se encontró bloques con logos como “DNA”, “AX”, “Louis Vuitton”, “Dior”, “León”, “Adidas”, “Boss” y “509” y señaló que eran utilizados para identificar la droga dentro de la estructura criminal.

A escala internacional, la INTERPOL tiene incluso una herramienta especializada para investigar estas señales. Su base de datos RELIEF compara las marcas dejadas por las prensas utilizadas para comprimir droga, además de logos y composición química.

El objetivo es determinar si un elemento encontrado en un decomiso puede estar relacionado con otro cargamento incautado en cualquier otra parte del mundo.

¿Para qué sirven estas marcas?

Todo responde a la logística y el mercado. Es decir, cuando las bandas radicadas en Ecuador envían un cargamento de droga, lo hacen en un mismo contenedor, para abaratar costos y reducir tiempos, pese a que tengan destinos distintos o le pertenezcan a grupos delictivos diferentes.

Dentro de la estructura criminal, según la Policía Antinarcóticos, los narcos actúan como 'cooperativas' y minimizan riesgos al enviar un solo cargamento, pero marcan los paquetes para saber quién debe recibir la droga.

En Ecuador, la Policía Antinarcóticos ya ha identificado 272 logotipos diferentes en cargamentos. Autoridades especializadas explicaron que estos sellos pueden dar pistas sobre los productores y diferenciar la mercancía de distintos proveedores.

Investigaciones de la Policía Nacional de 2023 señalan que los logos en los bloques de cocaína pueden aportar información sobre el productor, el lote, el propietario, la red que recibirá un cargamento y hasta que tipo de pureza tiene la cocaína que va a ingresar al mercado.

De Hitler a Haaland

Los diseños no necesariamente tienen relación ideológica con la imagen que utilizan. En agosto de 2023, España incautó 9.5 toneladas de cocaína procedentes de Ecuador y entre los paquetes aparecieron la palabra “Hitler” y esvásticas. En Ecuador también se habían registrado bloques con este tipo de simbología.

Mucho antes, en 2011, se reportó el uso fraudulento del logotipo de CNN en paquetes atribuidos a una red colombiana.

Animales, equipos de fútbol, automóviles, marcas comerciales, personajes famosos o simples combinaciones de letras y números forman parte del repertorio.

Cargamento de cocaína con la esvástica de Hitler. AP

Un logo no significa automáticamente un cartel

Aquí está una de las claves, encontrar dos bloques con el mismo símbolo no demuestra por sí solo que pertenezcan a la misma organización.

Un estudio publicado en Forensic Science International analizó 198 bloques procedentes de grandes decomisos y encontró hasta cuatro perfiles químicos diferentes dentro de cargamentos que llevaban un mismo logotipo.

Por eso, los investigadores necesitan contrastar las marcas con análisis químicos y otras evidencias para establecer conexiones.

En otras palabras, para los narcotraficantes un Haaland, una esvástica o cualquier otro dibujo puede servir como una marca dentro de su negocio ilegal.

Para la Policía, en cambio, ese pequeño símbolo puede convertirse en una pieza más del rompecabezas para reconstruir quién produjo, movió o debía recibir la cocaína.