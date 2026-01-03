El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos en EE.UU. desde 2020

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos. En la madrugada del 3 de enero hubo un ataque armado en el país sudamericano.

Nicolás Maduro enfrenta, desde el 2020, cargos por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York. Según Estados Unidos, el mandatario venezolano es el líder del Cartel de los Soles, que trafica drogas hacia la nación norteamericana.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, recordó, este sábado 3 de enero de 2026, la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

En la acusación de Estados Unidos también ha sido incluida la primera dama, Cilia Flores, capturada junto a su marido por Washington en una operación especial.

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", señaló Bondi.

Inicialmente, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 15 millones por el arresto del presidente venezolano.

Después, la recompensa alcanzó los USD 25 millones, durante la última parte del mandato presidencial de Joe Biden, a principios de enero del 2025.

Sin embargo, en el segundo mandato de Donald Trump, el precio de la recompensa se incrementó: en agosto del 2025, el valor creció hasta los USD 50 millones. Esto ocurrió cuando el mandatario estadounidense designara al Cartel de los Soles, como una organización terrorista extranjera.