Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio'
Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a los 75 años.
EFE
Actualizada:
21 feb 2026 - 12:44
El legendario salsero Willie Colón, ícono de la música latina y figura emblemática de la salsa, falleció a los 75 años tras enfrentar complicaciones de salud que motivaron su hospitalización en Nueva York, generando profundo pesar entre fanáticos y colegas del mundo artístico.
