Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio'

El legendario salsero Willie Colón, ícono de la música latina y figura emblemática de la salsa, falleció a los 75 años tras enfrentar complicaciones de salud que motivaron su hospitalización en Nueva York, generando profundo pesar entre fanáticos y colegas del mundo artístico.