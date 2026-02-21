Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Internacional

Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio'

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a los 75 años.

El cantautor y trombonista estadounidense, Willie Colón, murió este 21 de febrero a los 75 años.

EFE

Autor

San Juan, Puerto Rico. EFE

Actualizada:

21 feb 2026 - 12:44

El legendario salsero Willie Colón, ícono de la música latina y figura emblemática de la salsa, falleció a los 75 años tras enfrentar complicaciones de salud que motivaron su hospitalización en Nueva York, generando profundo pesar entre fanáticos y colegas del mundo artístico.  