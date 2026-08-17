Robbie Williams revela diagnóstico de autismo a los 52 años

El cantante Robbie Williams fue diagnosticado con autismo a sus 52 años.

El cantante Robbie Williams fue diagnosticado con autismo a sus 52 años, según sus propias declaraciones en la presentación de su nueva colección de ropa.

Williams volvió a hablar de su salud. Esta vez aseguró que le detectaron "un poco de autismo".

El cantante británico, de 52 años, hizo pública la revelación durante una sesión de preguntas y respuestas relacionada con el lanzamiento de su marca de ropa Hopeium, en Londres.

Allí contó que, además del TDAH que ya había reconocido públicamente, ahora recibió un diagnóstico de autismo.

La creatividad como vía de escape ante la ansiedad

Williams habló del diagnóstico con su habitual sentido del humor y explicó que para él representa una nueva forma de comprender ciertos comportamientos y dificultades que ha experimentado durante años.

También contó que su mente puede quedarse completamente concentrada en determinadas actividades, mientras que le resulta mucho más difícil prestar atención a otras cosas.

En su caso, aseguró que la creatividad se convirtió en una herramienta para manejar los pensamientos que lo abruman.

Para el artista, crear imágenes, ideas y contenido humorístico funciona como una especie de vía de escape: cuando está concentrado en crear, deja de darle vueltas a los pensamientos que le generan ansiedad.

Antecedentes y autodiagnósticos previos del artista

En 2025, Williams ya había hablado públicamente sobre la posibilidad de estar dentro del espectro autista.

En una conversación sobre TDAH explicó que había realizado un test en internet para intentar comprender por qué determinadas situaciones sociales le resultaban incómodas.

En ese momento dijo que el resultado no indicaba autismo, aunque sí identificaba algunos rasgos asociados con el espectro, especialmente relacionados con la interacción social.

Ahora, después de una evaluación posterior, el cantante afirma que sí recibió un diagnóstico.

Esto también se suma a otras experiencias de salud que Williams ha contado a lo largo de los años.

Además del TDAH, en 2025 habló de pensamientos intrusivos y de lo que describió como una especie de “Tourette interno”, expresión que utilizó para referirse a pensamientos o impulsos que experimenta sin los tics físicos que suelen asociarse al síndrome de Tourette.