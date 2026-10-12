Adolescente de 15 años despierta dentro de su ataúd durante su velorio en Guatemala

Una menor despertó en medio de su velorio, luego de que sus familiares tras haber sido dada como fallecida en Guatemala.

Un hecho insólito y de profunda conmoción social se registró en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, en Guatemala.

Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente de 15 años, recuperó la conciencia en medio de su propio servicio funerario tras haber sido dada por fallecida y permanecer cerca de ocho horas en el féretro.

El suceso, registrado en video por los propios asistentes al velatorio, ha generado revuelo internacional y un intenso debate sobre los protocolos de verificación médica en la región.

Perdió el conocimiento tras un dolor torácico

Según las declaraciones brindadas por la menor y su padre a medios guatemaltecos como Prensa Libre, la joven se sintió mal al experimentar un severo dolor en el pecho, lo que derivó en una pérdida total del conocimiento.

Ante la aparente ausencia de signos vitales y la falta de respuesta de la menor, sus familiares creyeron que había fallecido.

Es así que procedieron a coordinar los servicios exequiales para iniciar su velación en el domicilio familiar.

Reacción en pleno velatorio

Casi ocho horas después de haber sido colocado dentro del ataque, familiares y vecinos notaron movimientos inusuales en el cuerpo de la adolescente.

De inmediato, procedieron a retirarla del ataque al percatarse de que continuaba con vida y respiraba.

En los videos difundidos en plataformas digitales se observa la conmoción de los presentes, quienes entre oraciones y gritos de asombro auxiliaron a la menor para llevarla de urgencia a un centro de asistencia médica.

Evaluación médica y causas

Las autoridades sanitarias locales no han emitido una explicación clínica que confirme un certificado previo de función médica.

Tampoco si el desmayo prolongado estuvo relacionado con un episodio de catalepsia o un síncope severo no evaluado por profesionales de la salud.

La joven permanece en evaluación médica para determinar las causas de su desvanecimiento y monitorear su estado de salud.