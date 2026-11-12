Adolescente con autismo sobrevivió seis días perdido en un bosque de Australia

William, un adolescente de 17 años, fue encontrado con vida después de permanecer seis días perdido en un bosque de Australia.

Un adolescente de 17 años con autismo fue rescatado después de permanecer seis días perdido en una extensa zona boscosa de Australia. El joven, identificado como William, fue localizado este jueves 12 de noviembre de 2026, cerca de un arroyo en el estado de Victoria.

El adolescente desapareció el viernes 6 de noviembre, mientras acampaba con un amigo cerca de Walhalla, a unos 185 kilómetros de Melbourne.

William salió del campamento para recoger algunos equipos, pero no consiguió regresar. Había dejado su teléfono, comida y agua, lo que aumentó la preocupación por su seguridad.

¿Cómo encontraron al adolescente después de seis días?

Durante el operativo, un helicóptero policial detectó una caja de pesca entre la vegetación. Al revisar la zona, los agentes encontraron al joven durmiendo sobre una roca junto a un arroyo, aproximadamente a dos kilómetros del campamento.

Al escuchar el helicóptero, William despertó y levantó el pulgar para indicar que estaba bien.

Los rescatistas utilizaron un sistema de izado para sacarlo del lugar, debido a las dificultades del terreno.

Según las autoridades, el adolescente había recorrido pendientes pronunciadas y permaneció durante sus últimos dos días cerca del arroyo, sin poder continuar avanzando.