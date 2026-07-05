Así es el Air Force One, el regalo de Catar para Donald Trump

El nuevo Air Force One de Donald Trump es un Boeing 747-8 de lujo valorado en unos USD 400 millones, el cual fue donado originalmente por la familia real de Catar.

Tras ser acondicionado por el Pentágono con sistemas de seguridad militar, el mandatario realizó su vuelo inaugural a bordo de esta aeronave el 1 de julio de 2026.

Rompe con el emblemático esquema celeste y blanco de la era Kennedy y luce los colores de la bandera estadounidense con una parte inferior pintada de azul marino, franjas rojas, líneas doradas y un acabado blanco brillante.

También lleva el escudo presidencial en el costado izquierdo y la inscripción United States of America a lo largo del fuselaje.

Cuenta con cabina para periodistas

Cuenta con dos plantas amuebladas que incluyen 11 baños, 5 cocinas y 40 televisores.

La estética interna destaca por alfombras y paredes en tonos suaves de color beige, canela y crema, complementadas con paneles de madera brillante y acabados dorados.

La cabina para periodistas está equipada con 14 cápsulas individuales de asientos de cuero color canela que se reclinan por completo (tipo cama), con soporte lumbar y funciones de masaje.

Los cinturones de seguridad tienen grabado el sello presidencial, y los alimentos se sirven en vajilla tradicional blanca y dorada con el mismo escudo