Estos son los conciertos que tendrá Quito en julio de 2026

Julio reunirá a artistas nacionales e internacionales en los escenarios de Quito.

Julio será uno de los meses con mayor actividad musical en la capital ecuatoriana. Durante las próximas semanas, Quito albergará conciertos de artistas nacionales e internacionales en escenarios como el Coliseo General Rumiñahui, la Plaza de Toros y el Estadio Olímpico Atahualpa.

Consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos para espectáculos en vivo del país. Según la agenda oficial de eventos y los organizadores, la programación abarcará distintos géneros y atraerá a miles de asistentes.

(Visit Quito, TicketShow)

Conciertos confirmados para julio

4 de julio: Dayanara – CortaVenas Tour (Plaza de Toros Quito).

Dayanara – (Plaza de Toros Quito). 4 de julio: Matute (Plaza de Toros Quito).

Matute (Plaza de Toros Quito). 10 de julio: Liv Kristine (Miami Convenciones y Eventos).

Liv Kristine (Miami Convenciones y Eventos). 17 de julio: Kany García (Coliseo General Rumiñahui).

Kany García (Coliseo General Rumiñahui). 28 de julio: Arcángel (Coliseo General Rumiñahui).

Arcángel (Coliseo General Rumiñahui). 29 de julio: Arcángel – segunda fecha (Coliseo General Rumiñahui).

Arcángel – segunda fecha (Coliseo General Rumiñahui). 31 de julio: Llacta Flow 2026, con Kris R, Lomiiel, Johan Vera, Renn OG y otros artistas (Estadio Olímpico Atahualpa).

Compra de boletos aquí: (TicketShow, Buen Plan)

Una agenda para todos los gustos

La cartelera de julio reúne propuestas de distintos estilos musicales, desde el pop latino y el rock hasta la música urbana, lo que amplía la oferta de entretenimiento para residentes y visitantes.

Además, varios de estos espectáculos forman parte de giras internacionales que incluyen a Quito entre sus paradas en Sudamérica.

La realización de estos conciertos también representa un impulso para la economía local, ya que dinamiza sectores como la hotelería, el turismo, el transporte y la gastronomía, al tiempo que fortalece el posicionamiento de Quito como una ciudad capaz de recibir eventos de gran convocatoria.