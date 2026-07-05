Ecuador produjo menos petróleo en 2026, aunque incorporó 35.000 barriles con nuevas intervenciones

Uno de los campos petroleros en la Amazonía de Ecuador.

La producción de petróleo en Ecuador registró un descenso durante el primer semestre de 2026. Aunque Petroecuador ejecutó decenas de intervenciones para incorporar nuevos barriles a la producción nacional, las cifras muestran que el bombeo de crudo se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados en 2025.

De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y mayo de 2026 el país produjo un promedio de 459 757 barriles de petróleo por día, un 1,5% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando el promedio fue de 466 747 barriles diarios.

La reducción estuvo impulsada principalmente por el desempeño de Petroecuador, empresa que concentra cerca del 80% de la producción nacional.

Petroecuador redujo su producción de petróleo

Las cifras muestran que la petrolera estatal produjo un promedio de 362 762 barriles diarios entre enero y mayo de este año, frente a los 371 927 barriles por día registrados en igual periodo de 2025.

La empresa inició el año con una producción cercana a 368 900 barriles diarios en enero, pero el volumen fue disminuyendo durante los meses siguientes hasta ubicarse en alrededor de 361.700 barriles diarios en mayo.

La caída responde, en parte, al comportamiento natural de los campos maduros, cuya producción disminuye progresivamente si no se realizan nuevas inversiones o intervenciones para recuperar su capacidad de extracción.

Empresas privadas aumentaron ligeramente su producción

A diferencia de la empresa estatal, las compañías privadas incrementaron su aporte a la producción nacional.

Según el Banco Central, las operadoras privadas registraron un crecimiento de 2,1% entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permitió compensar parcialmente la reducción observada en los campos operados por Petroecuador.

Más de 35.000 barriles incorporados

En paralelo a la disminución registrada en los primeros meses del año, El Ministerio de Ambiente y Energía indicó el pasado 24 de junio que en el primer semestre de 2026 se ejecutó un plan de intervenciones para sostener la producción nacional.

La empresa señaló que estas acciones permitieron incorporar progresivamente 35.004 barriles de producción de crudo mediante 116 intervenciones operativas realizadas en distintos campos petroleros del país.

Los trabajos incluyeron 39 perforaciones de nuevos pozos, 57 reacondicionamientos y 20 proyectos de recuperación secundaria, con el objetivo de contrarrestar la declinación natural de los yacimientos.

Sacha lideró el incremento de producción

Entre los campos que registraron los mayores aportes adicionales de producción durante el semestre destacan:

Sacha: 10.510 barriles.

10.510 barriles. Auca: 5.486 barriles.

5.486 barriles. Lago Agrio: 4.852 barriles.

4.852 barriles. Oso-Yuralpa: 3.897 barriles.

3.897 barriles. Edén Yuturi-ITT: 2.567 barriles.

2.567 barriles. Palo Azul: 2.125 barriles.

A estos se suman los campos Shushufindi, Cuyabeno, Indillana, Libertador y B16-67, que en conjunto aportaron otros 5.567 barriles de producción incremental.