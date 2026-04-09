Alemania: Hombres de 17 a 45 años deberán pedir permiso para viajar

Alemania endurece su control sobre ciudadanos en edad militar, no para restringir viajes, sino para fortalecer su capacidad de respuesta ante eventuales escenarios de defensa.

Los hombres alemanes entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización para salir del país si planean permanecer en el extranjero por más de tres meses.

La disposición ya está en vigor desde enero, como parte de la modernización del servicio militar impulsada por el Gobierno alemán.

¿Por qué se implementa?

La medida responde a una estrategia para reforzar las capacidades de defensa del país, en un contexto de tensiones internacionales.

El objetivo es que el Estado cuente con un registro actualizado de personas en edad de servicio, lo que permitiría una respuesta más rápida ante escenarios de crisis o movilización.

No es una prohibición para viajar

Aunque la norma obliga a pedir autorización, el Ministerio de Defensa ha aclarado que, en principio, las solicitudes serán aprobadas.

Esto significa que:

No se busca impedir viajes.

Se trata de un mecanismo de control administrativo.

Además, mientras el servicio militar continúe siendo voluntario, las autorizaciones se consideran prácticamente automáticas.

A quiénes aplica y cómo funcionará

La reforma establece que:

Todos los mayores de 18 años recibirán un formulario para evaluar su aptitud y disposición al servicio .

de recibirán un formulario para su y . Para los hombres , responder será obligatorio; para las mujeres , voluntario.

, responder obligatorio; para las , voluntario. Los hombres nacidos desde 2008 deberán someterse también a un examen médico obligatorio.

Un cambio respecto al pasado

Antes, este tipo de control solo se aplicaba en situaciones excepcionales, como estados de guerra o crisis declaradas por el Parlamento o la OTAN.

Con la nueva ley, la obligación de solicitar permiso se extiende a cualquier contexto, incluso para viajes por estudios, trabajo o turismo.

¿Hay sanciones?

Según lo establecido hasta ahora, la normativa no contempla sanciones específicas en caso de incumplimiento.

Sin embargo, las autoridades reconocen que el impacto de esta medida es significativo, por lo que trabajan en ajustes y posibles excepciones.

La reforma busca aumentar el número de efectivos hasta 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas para 2035, frente a los cerca de 184.000 actuales.