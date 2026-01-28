Colombia anunció que el arroz será incluido en los aranceles del 30% aplicados a Ecuador

Colombia aplica arancel del 30% al arroz y sus derivados provenientes de Ecuador

El Ministerio de Agricultura de Colombia anunció que el arroz y todos sus subproductos estarán incluidos dentro de los aranceles del 30% aplicados a Ecuador.

Adicional, el gobierno de Gustavo Petro indicó que existe una restricción total para el ingreso de arroz por vía terrestre.

En su comunicado la cartera de Agricultura señaló que tras un diálogo con representante de productores de distintas regiones del país cafetero se adoptaron las siguientes decisiones en defensa comercial:

Restricción de importaciones terrestres y arancel del 30% al arroz y todos sus subproductos proveniente de Ecuador. Esto en reciprocidad por la medidas arancelarias unitarias anunciadas por Noboa y que empezarán a regir desde el 1 de febrero del 2026.

Productos con arancel

Una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador tendrán un arancel del 30%, en respuesta a la medida similar que regirá para las importaciones procedentes de Colombia.

Entre los productos sujetos al arancel se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

"La decisión contempla la aplicación de un arancel 'ad valorem' del 30% para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador", señaló esa cartera en un comunicado.

La última semana de enero Colombia endureció sus medidas y señaló que gravará con el arancel a más productos provenientes de Ecuador.