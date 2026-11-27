Puente colapsado en Montalvo y cierre en Quevedo-El Empalme sin heridos

Dos emergencias afectaron la infraestructura vial de Los Ríos entre el jueves 26 y este viernes 27 de noviembre de 2026.

En el cantón Montalvo colapsó un puente sobre el río Cristal, mientras que en Quevedo se registró un socavón que obligó al cierre de la vía E-30 Quevedo-El Empalme.

El primer incidente ocurrió la tarde del jueves en una vía secundaria que conecta el sector San Pedro con la cabecera cantonal de Montalvo.

El puente sobre el río Cristal sufrió un colapso estructural. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Policía acudió al sitio para atender la emergencia y brindar asistencia a los usuarios. No se reportaron personas heridas.

Socavón en la vía Quevedo-El Empalme obliga al cierre

La segunda emergencia se registró a las 00:30 de este viernes 27 de noviembre, cuando se alertó sobre un socavón en la carretera E-30 Quevedo-El Empalme.

El daño afectó aproximadamente cinco metros de la calzada, por lo que esta vía permanece cerrada al tránsito vehicular.

Autoridades evalúan los daños en las vías de Los Ríos

El ECU 911 coordinó la atención de ambos incidentes con la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito y otras entidades de respuesta.

Los equipos acudieron a los puntos afectados para evaluar las condiciones de las estructuras y realizar las acciones necesarias frente a los daños registrados.