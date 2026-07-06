Asciende a 3 535 el balance de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Venezuela entierra a sus muertos ante un escenario de devastación.

Las cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio subió el lunes 6 de julio a 3 535, según un comunicado difundido por el gobierno venezolano.

Las autoridades informaron en el nuevo reporte que los heridos se mantuvieron en 16 740. El balance anterior de decesos del domingo era de 3 342 muertos.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero la ONU estima que el número podría llegar a 50 000, aunque algunas proyecciones apuntan más bien a una cifra cercana a los 10 000.

Empiezan los entierros

Cerca de 200 cuerpos sin identificar fueron enterrados en Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio, constataron el domingo 5 de julio periodistas de AFP.

En una zona apartada del cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble sismo, los sepulteros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores, dijo a AFP Eli Zavala, un residente de la zona que participa en estos trabajos.

Cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.