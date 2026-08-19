Mipymes pueden participar en programa de Inteligencia Artificial en Quito

La iniciativa 'Tu negocio con IA' ofrece capacitación a MIPYMES.

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Quito podrán acceder a un programa de acompañamiento para identificar cómo incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial en sus procesos.

La iniciativa, denominada "Tu Negocio con IA", está dirigida a mipymes de distintos sectores económicos que estén legalmente constituidas y desarrollen su actividad principal en el Distrito Metropolitano de Quito.

El proceso contempla, en una primera etapa, un diagnóstico de madurez digital para determinar en qué nivel se encuentra cada negocio y cuáles son sus principales necesidades.

A partir de esa evaluación se plantearán alternativas para mejorar sus procesos mediante tecnología e inteligencia artificial.

Las empresas seleccionadas también recibirán formación práctica y personalizada, además de mentorías individuales para identificar soluciones que puedan aplicarse de acuerdo con las características de cada negocio.

Como resultado, cada participante deberá establecer una hoja de ruta digital con acciones concretas para continuar su proceso de transformación tecnológica.

Requisitos y fechas clave para la postulación en Quito

La convocatoria está dirigida a mipymes que cuenten con RUC activo y vigente, tengan al menos 12 meses de operación y desarrollen su actividad principal en Quito.

Entre los requisitos también constan no mantener deudas con el Municipio de Quito, presentar un diagnóstico digital, una copia de la cédula de la persona que participará en el programa y una carta de compromiso.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de septiembre de 2026.

La selección se realizará entre el 4 y el 7 de septiembre y los resultados serán comunicados el 8 de septiembre.

Las empresas seleccionadas participarán en el programa entre el 9 de septiembre y el 13 de octubre de 2026.

La convocatoria es gestionada por ConQuito, entidad municipal que trabaja con emprendimientos y empresas de la capital.