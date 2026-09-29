Petroleras se preparan para expandirse en Venezuela pese a desafíos operativos

Vehículos hacen fila en una gasolinera de Venezuela tras la captura de Maduro.

Representantes de petroleras internacionales se mostraron listas el martes 29 de septiembre del 2026 para operar en Venezuela bajo un nuevo clima de negocios bajo la tutela de Estados Unidos, pese a los retos operativos que enfrenta la industria nacional.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó una apertura del sector al capital privado, lo que despertó el interés de las empresas extranjeras.

Tras su captura del mandatario Nicolás Maduro en enero, Washington ha gestionado y supervisado convenios entre empresas estadounidenses y el gobierno interino de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo.

"Toda Venezuela es una tremenda oportunidad para nosotros y para nuestros planes de crecimiento, y por eso estamos aquí", dijo Erik Keskula, director ejecutivo de Exploración y Producción de UCC Oil and Gas Holding de Catar, durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026).

Directivos de petroleras como Repsol, Siemens AG, Hunt Oil Co, Maurel & Prom y UCC Holding, así como empresas de servicios de varios países, asistieron al foro en Caracas.

El gran ausente fue la empresa North American Brue Energy Partners (Nabep), que acordó en agosto con Estados Unidos el ambicioso plan para operar 17 campos en Venezuela con reservas por 65 000 millones de barriles de crudo.

Con ese acuerdo "histórico", como lo denominó el presidente Donald Trump, Estados Unidos controlará el 20% de las gigantescas reservas de petróleo venezolanas.

"Hemos trabajado con el gobierno interino para reabrir las puertas a empresas estadounidenses e internacionales de renombre para comercializar petróleo venezolano", dijo Michael García, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Industria petrolera enfrenta un profundo deterioro

La infraestructura petrolera enfrenta un profundo deterioro tras años de desinversión, problemas de gestión en la estatal Pdvsa, falta de mantenimiento y el impacto de las sanciones internacionales.

La producción actual es de 1,2 millones de barriles diarios de crudo, lejos de los 3 millones de hace dos décadas.

La crisis eléctrica fue un tema recurrente en las ponencias. Incluso, se produjeron dos cortes eléctricos durante la jornada.

"Debemos entender cuáles son las debilidades institucionales y luego las debilidades de infraestructura, pero podemos abordar esos problemas con bastante rapidez", apuntó Hunter Hunt, CEO de Hunt Energy Holdings.

"Cuando los gobiernos anfitriones adoptan el mismo enfoque, ayuda a comenzar a abordar esas deficiencias muy rápidamente (...) lo estamos viendo aquí en días", agregó Hunt.