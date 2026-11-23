Una tractomula provocó un accidente múltiple en Cajamarca, Colombia, el domingo 22 de noviembre de 2026, que dejó cinco fallecidos y once heridos.

Una tractomula que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente múltiple la noche del domingo 22 de noviembre de 2026, en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, en el centro-oeste de Colombia.

El vehículo pesado descendía por el sector de Calle Larga cuando perdió el control y se estrelló contra automóviles, motocicletas y establecimientos comerciales.

La Secretaría de Salud del Tolima actualizó este lunes el balance a cinco personas fallecidas, tres mujeres y dos hombres, y 11 heridas, dos lesionados más que los nueve reportados inicialmente.

¿Cómo ocurrió el accidente en Cajamarca?

El siniestro se registró alrededor de las 18:30, cuando la tractomula descendía desde el Alto de La Línea, uno de los principales corredores viales de Colombia.

Según las primeras investigaciones, el vehículo habría presentado una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que impidió que el conductor controlara su velocidad.

Los reportes señalan que el conductor intentó realizar maniobras para evitar chocar contra otros automotores. Sin embargo, terminó impactando contra varios vehículos y locales comerciales.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el camión descendía a gran velocidad, segundos antes de provocar el accidente.

Identifican a las cinco víctimas mortales

Las autoridades del Tolima identificaron a las personas fallecidas:

Luz Marina Rivera

Luz Dary Pinzón

Pedro Juan Díaz

Yolanda Sánchez

Álvaro Iván Correa

Entre las víctimas se encuentran una madre y su hija, propietarias del Asadero Cajamarca, uno de los establecimientos afectados por el impacto.

La Secretaría de Salud confirmó que entre los heridos también hay una adolescente y una mujer embarazada.

¿Qué ocurrió con los heridos y el conductor?

Los once lesionados fueron trasladados a diferentes centros médicos de Ibagué, capital del Tolima, entre ellos la Clínica Tolima y la Clínica Medicadiz.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Tolima (CRUET) coordina el seguimiento de los pacientes y su atención hospitalaria.

Entre los afectados se encuentra David Orlando Medina Rodríguez, identificado como el conductor de la tractomula, quien presentó un trauma de tórax y lesiones en el rostro y los brazos.

De acuerdo con las autoridades, el conductor se movilizaba desde Buenaventura hacia Bogotá cuando ocurrió el siniestro.