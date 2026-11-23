La Judicatura anunció el inicio de un concurso para llenar las vacantes de jueces nacionales.

El Consejo de la Judicatura realizó, este lunes 23 de noviembre de 2026, la convocatoria oficial al concurso público para designar a 17 jueces de la Corte Nacional de Justicia.

El proceso busca cubrir las vacantes en las salas Penal, Laboral, Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario, Civil y Mercantil, y de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.

El pasado 19 de noviembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución que dispone el inicio del concurso y establece los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el cronograma de selección y las fases.

Arranca oficialmente un proceso histórico para la Función Judicial. 🇪🇨⚖️ En la @uasbecuador, el Consejo de la Judicatura presenta la Convocatoria al Concurso Público de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de Jueces de la @CorteNacional. En vivo: https://t.co/EKqjyffLjJ La nueva Corte Nacional de Justicia, a toda prueba. — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) November 23, 2026

¿Cuáles son las 9 fases del concurso para la Corte Nacional?

Según el cronograma presentado por la Judicatura, el proceso de selección tendrá una duración aproximada de un año, desde la convocatoria del 23 de noviembre de 2026 hasta la proclamación de los ganadores, prevista para finales de noviembre de 2027.

Estas son las fechas establecidas para cada etapa:

Fase Fecha 1. Convocatoria 23 al 30 de noviembre de 2026 2. Postulación 1 al 30 de diciembre de 2026 3. Verificación de requisitos 31 de diciembre de 2026 al 2 de febrero de 2027 4. Méritos 3 de febrero al 18 de marzo de 2027 5. Examen de confianza 22 de marzo al 29 de junio de 2027 6. Evaluación psicológica 3 al 27 de julio de 2027 7. Impugnación ciudadana y control social 28 de julio al 2 de septiembre de 2027 8. Oposición 4 de septiembre al 8 de noviembre de 2027 9. Informe final y resolución de ganadores 21 al 30 de noviembre de 2027

¿Cómo se calificará a los aspirantes?

La calificación total del concurso será sobre 100 puntos, distribuidos en dos componentes principales:

Fase de méritos: hasta 50 puntos.

Fase de oposición: hasta 50 puntos.

Esta última etapa se dividirá en una prueba teórica, que tendrá un valor de 20 puntos, y una prueba práctica, que representará 30 puntos.

Para ser considerado elegible para ser magistrado nacional, cada participante deberá obtener una calificación mínima de 80 puntos sobre 100.

Los cargos de jueces de la Corte Nacional se asignarán para períodos de nueve, seis y tres años, de acuerdo con el orden de puntuación alcanzado por los postulantes y la especialidad a la que hayan aplicado.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Las personas interesadas en participar en el concurso deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ecuatoriano o ecuatoriana y encontrarse en goce de los derechos de participación política.

y encontrarse en goce de los derechos de participación política. Tener título de abogado o abogada , debidamente registrado.

, debidamente registrado. Acreditar al menos 10 años de ejercicio profesional con notoria probidad, ya sea en el libre ejercicio de la profesión, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas.

con notoria probidad, ya sea en el libre ejercicio de la profesión, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas. Cumplir con la formación académica y la experiencia profesional específica exigidas para la sala especializada a la que se postule.

y la profesional específica exigidas para la sala especializada a la que se postule. No estar incurso en prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley.

No registrar suspensión del ejercicio profesional

¿Cuándo y dónde se debe realizar la postulación?

La fase de postulación comenzará el 1 de diciembre de 2026 y finalizará el 30 de diciembre de 2026. Los aspirantes deberán completar el procedimiento exclusivamente a través de la plataforma tecnológica institucional SITHFUJ, disponible en el portal web del Consejo de la Judicatura.

El sistema recibirá las solicitudes desde las 00:01 del 1 de diciembre hasta las 23:59:59 del 30 de diciembre de 2026, de acuerdo con el horario de Ecuador continental.

La Judicatura precisó que, una vez concluido el plazo, la plataforma se cerrará automáticamente. Por tanto, no se aceptarán postulaciones que no hayan sido completadas y registradas correctamente dentro del período establecido.