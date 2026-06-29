Cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en el norte de Alemania

Personal de Criminalística acudió a la zona del tiroteo para levantar los cuerpos de las víctimas.

Cinco personas murieron y otras resultaron heridas, este lunes 29 de junio de 2026, en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania.

Tras el ataque armado, la Policía alemana detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos. Según las autoridades, ya no existe "peligro para la población".

El hecho violento se produjo en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, una ciudad de 50 000 habitantes cercana a Hamburgo. "La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", precisó la Policía.

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"La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", precisó la policía, que no proporcionó ninguna información sobre las motivaciones de los sospechosos. Tampoco precisó si las víctimas eran menores o adultos.

Pese a que hay un jardín de infancia y una escuela en el mismo barrio, no fueron el objetivo del ataque, indicó un responsable del ayuntamiento.

"Nos alegra que nuestros colaboradores, los niños del jardín de infancia y de la escuela primaria estén bien, y agradezco a los policías por su intervención", afirmó en un comunicado el edil Carsten Brokelmann.

Alemania ha sufrido varios tiroteos mortales en los últimos años. Por ejemplo, en marzo de 2023, un hombre de 35 años, exmiembro de los Testigos de Jehová, mató a seis personas en su antigua comunidad en Hamburgo, con la que mantenía un conflicto, y luego se suicidó.