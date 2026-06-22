Tiroteo en Montreal deja tres muertos, entre ellos un policía y el atacante

Un ataque armado cobró la vida de tres personas en Montreal.

Un tiroteo ocurrido el lunes, 22 de mayo del 2026, en un barrio judío de Montreal dejó tres muertos, incluido el presunto agresor, informó la policía canadiense.

Las autoridades no informaron de inmediato el motivo ni cómo se desarrolló el ataque, en el que murieron un policía y un civil, y otro agente resultó herido.

"La amenaza inmediata fue neutralizada", explicó en una rueda de prensa el jefe de la policía de Montreal (SPVM), Fady Dagher.

El saldo del ataque: Un policía, un civil y el agresor

El civil fallecido es un residente del barrio de Côte-des-Neiges, en el oeste de la ciudad, donde se encuentran numerosos comercios y restaurantes judíos, según la policía.

Imágenes en redes sociales, no verificadas de inmediato por la AFP, mostraban a un hombre vestido con uniforme militar, armado con un fusil y tendido en el suelo.

Dramatic footage of the shootout that shot the SPVM officer and the retaliation shot that killed one of the gunmen in Montreal.



This is insane, hope the police officers are ok 🙏 pic.twitter.com/8KuN5Qs5hE — Leviathan (@l3v1at4an) June 22, 2026

Una agente de policía también resultó herida, pero su vida no corre peligro, según Dagher.

"Por ahora, no conocemos el móvil detrás de todo esto", declaró a la cadena Radio-Canada Ian Lafrenière, ministro de Seguridad Pública de Quebec.

Pánico, encierro y un operativo de tres horas

Un importante dispositivo policial se desplegó poco antes del mediodía (16H00 GMT), se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas y la autopista urbana cercana fue cerrada al tráfico. La operación terminó algo más de tres horas después, según la policía.

La policía explicó que fue alertada por teléfono por un testigo que informó de la presencia de una persona que portaba un fusil.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), un destacado grupo de la sociedad civil canadiense, dijo que estaba "siguiendo de cerca la situación".

"Mientras aguardamos más detalles sobre la naturaleza de este aterrador incidente, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan vigilantes", indicó el CIJA.

La Ministra del gobierno federal canadiense, Soraya Martinez Ferrada, expresó sus "más sinceras condolencias a la familia, allegados y colegas del policía fallecido en servicio".