La cirugía del Papa León XIV fue exitosa, dice el Vaticano

Velas, flores y oraciones son llevadas a la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli de Roma,

La operación del papa León XIV para extirparle un nódulo del pulmón terminó "con éxito", informó este martes 13 de octubre del 2026 el Vaticano, tras la intervención del pontífice en el hospital Gemelli de Roma.

"La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", declaró la oficina de prensa del Vaticano.

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, informó la Santa Sede sobre esta operación que ocurre a menos de un mes de un largo viaje a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 al 17 de noviembre, una gira muy esperada con un programa especialmente intenso.

El domingo, al término de la oración del Ángelus, León XIV había anunciado que este nódulo había sido descubierto "en una fase muy temprana" durante unos recientes exámenes médicos, un anuncio que sorprendió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro ya los católicos de todo el mundo.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, decido operarme para removerlo", explicó el sumo pontífice.