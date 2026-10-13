Así fue la llegada del Papa León XIV al Policlínico Gemelli donde será operado este martes

El papa León XIV en una reunión en el Círculo San Pietro en el Vaticano.

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV será operado este martes 13 de octubre de 2026 en Roma para extirparle un nódulo pulmonar, una intervención considerada de bajo riesgo por los especialistas.

El pontífice, de 71 años, saludó con la mano a los seguidores congregados frente al Vaticano desde la ventanilla del vehículo en el que fue trasladado al hospital Gemelli, donde tradicionalmente son atendidos los papas.

La operación tendrá lugar el martes por la tarde, indicó el Vaticano.

Esta intervención, destinada a extraer un pequeño nódulo en el pulmón, constituye la primera alerta de salud para el papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, informó la Santa Sede sobre esta operación que ocurre a menos de un mes de un largo viaje a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 al 17 de noviembre, una gira muy esperada con un programa especialmente intenso.

El domingo, al término de la oración del Ángelus, León XIV había anunciado que este nódulo había sido descubierto "en una fase muy temprana" durante unos recientes exámenes médicos, un anuncio que sorprendió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro ya los católicos de todo el mundo.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, decido operarme para removerlo", explicó el sumo pontífice.

Su declaración supuso una transparencia poco habitual en el Vaticano, donde la comunicación sobre la salud de los papas está habitualmente muy controlada, pese a los esfuerzos de su predecesor argentino Francisco, fallecido en abril de 2025, por una mayor apertura.

El secretario del Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que "nadie se lo esperaba", aunque el problema fue detectado rápidamente, y aseguró haber encontrado al papá "sereno" el lunes por la noche.

El cardenal japonés Tarcisio Isao Kikuchi, que también lo vio el lunes, declaró por su parte que el pontífice estaba "muy relajado, como siempre".

Robert Prevost, nombrado jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025, nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con grandes preparativos en noviembre.

Agenda cancelada

Todas sus citas han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazada por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales en caso de enfermedad del papa, cuyo mandato es vitalicio.

El Papa se alojará en una suite especial situada en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el médico personal, donde Francisco fue hospitalizado unas semanas antes de su muerte.