La presentación viral de Parastoo Ahmadi realizada en diciembre de 2024 derivó en un proceso penal en Qom, una apelación y la ejecución de la pena de azotes junto a cuatro integrantes de su equipo.

Cronología del caso: del concierto en YouTube hasta la condena

El 11 de diciembre de 2024 la cantante iraní Parastoo Ahmadi transmitió en directo por YouTube un concierto sin público desde el caravasar de Deir Gachin (Dayr-e Gachin).

En esta presentación apareció sin hiyab y con un vestido sin mangas, acompañada por músicos en escena. La grabación alcanzó millones de reproducciones y se viralizó en redes, lo que generó una fuerte repercusión.

La secuencia de hechos y resoluciones judiciales se desarrolló en las siguientes etapas:

Fue arrestada el 14 de diciembre de 2024 en la provincia de Mazandarán y liberada al día siguiente, el 15 de diciembre, tras la reacción pública.

Sentencia en primera instancia (junio de 2026): Un tribunal penal de Qom condenó a Ahmadi y a otras personas por cargos vinculados a “atentar contra la moral pública”, “difundir contenido inmoral” y publicar “material obsceno e indecente”, acusaciones que los procesados negaron.

Un tribunal penal de condenó a Ahmadi y a otras personas por cargos vinculados a “atentar contra la moral pública”, “difundir contenido inmoral” y publicar “material obsceno e indecente”, acusaciones que los procesados negaron. Ratificación en apelación (septiembre de 2026): A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones de Qom rechazó el recurso de defensa y confirmó la condena.

A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones de Qom rechazó el recurso de defensa y confirmó la condena. Sanciones dictadas: Además de los 74 latigazos, el fallo incluyó la prohibición durante dos años para realizar actividades musicales o audiovisuales y para salir de Irán.

¿Cómo fue ejecutada la condena?

El pasado lunes 23 de noviembre de 2026, la sentencia de 74 latigazos fue ejecutada en la ciudad de Qom contra Parastoo Ahmadi y cuatro hombres de su banda y equipo de producción.

El abogado defensor Mostafa Nili dijo a la BBC que a los otro acusados varones de nombres Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron la misma pena de flagelación.

Además, el equipo legal indicó a la BBC que intentaron sin éxito lograr la anulación, reducción, suspensión o aplazamiento de la pena.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), junto a pronunciamientos como el del Gobierno de España en el marco del 25N, condenaron la medida y advirtieron que el castigo responde a acciones de carácter cruel e inhumano.

¿Quién es Parastoo Ahmadi?

Parastoo Ahmadi nació el 21 de marzo de 1997 en Nowshahr, Irán. Actualmente tiene 29 años y se conoce que se formó en la Soureh University.

Su carrera musical es conocida por la música folclórica y tradicional persa, interpretada en lenguas persa y mazandarani. Además Ahmadi toca el piano.

Entre sus trabajos más destacados figuran piezas y presentaciones como De la sangre de la juventud de la patria (2022), El aire de libertad (2023) y el Concierto del Caravanserai (Caravanserai Concert, 2024).

El uso obligatorio del velo en Irán

La legislación iraní impone el uso obligatorio del hiyab y de vestimenta considerada modesta a mujeres y niñas, incluso desde edades tempranas en las escuelas primarias y con alcance formal desde los nueve años.

En Irán existe un esquema de vigilancia ejercido por la llamada policía de la “moral” sobre la población femenina.

Quienes no cumplen con estas normas, es decir llevan la cabeza descubierta, muestran mechones de cabello o visten prendas calificadas como ajustadas o llamativas, enfrentan multas, detenciones, prisión o flagelaciones.

Este tipo de controles se intensificaron desde abril de 2024 con operativos como el Plan Noor (Plan Luz) mediante patrullajes en calles y vehículos.