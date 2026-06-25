Ciudadano regresa a edificio en riesgo de colapso para rescatar a sus mascotas, en Venezuela

Hombre ingresa a estructura con fuertes daños para rescatar a sus mascotas en Venezuela.

Una persona regresó a un edificio en riesgo de colapso para rescatar a sus mascotas, en Venezuela.

Imágenes muestran a un ciudadano saliendo con sus dos perritos en brazos tras salir de un edificio con diferentes daños y paredes destrozadas por el terremoto.

De acuerdo con la información, el hombre no pensó dos veces en lo peligroso que podía resultar ingresar a la estructura y lo hizo para sacar a sus mascotas.

Dos terremotos sacudieron Venezuela el 24 de junio

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el miércoles 24 de junio de 2026 a Venezuela, causando escenas de pánico en Caracas.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron 20 réplicas, ocurrió a las 17:04. Se sintió también en Colombia.