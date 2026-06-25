ONU: Venezuela requerirá un 'esfuerzo colectivo masivo' tras los terremotos

Gente caminando entre los escombros de los edificios dañados tras los terremotos en La Guaira., Venezuela, Junio 25, 2026.

La ONU está "completamente movilizada" tras el doble terremoto en Venezuela y los próximos días requerirán un "esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades" afectadas, afirmó este jueves el jefe de operaciones humanitarias de Naciones Unidas.

En un comunicado, Tom Fletcher recordó "que casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria" antes de las sacudidas devastadoras.

Sobre el terreno la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) "coordina el despliegue rápido de equipos de búsqueda y rescate urbano de toda la comunidad internacional".

"Envío así mismo un equipo de respuesta rápida para reforzar al equipo de OCHA en el país" Tom Fletcher

"Este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes" por lo que "el apoyo internacional sostenido a las organizaciones humanitarias que responden en el terreno es esencial y urgente", dijo Fletcher.