México, España y Portugal entre los países que envían socorristas a Venezuela

Tras las devastadoras consecuencias que dejaron los terremotos registrados en Venezuela la tarde del 24 de junio de 2026, países como México, España y Portugal enviaron socorristas para contribuir con la búsqueda y rescate de las víctimas.

Un equipo militar de rescatistas y personal médico de México, por ejemplo, viaja a Venezuela para auxiliar, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación se determinará el envío de "personal adicional que se requiera para poder ayudar".

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Portugal también desplegará una misión de emergencia compuesta por unos cincuenta rescatistas, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel.

El dispositivo estaría compuesto por unidades de la gendarmería especializadas en operaciones de rescate, equipos de protección civil, policías con perros de búsqueda, así como personal médico, precisó.

El presidente español Pedro Sánchez, anunció que España también está preparada para ayudar a Venezuela.

"Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.