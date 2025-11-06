Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó durante un recorrido en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada durante un recorrido en Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó y manoseó en un recorrido por la Ciudad de México el miércoles 5 de noviembre de 2025.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, lamentó la Presidenta de México.

Sheinbaum presentó la querella por escrito ante la Fiscalía de Justicia de la capital mexicana y dijo que "veré, sin privilegios, para poder firmarla ante el Ministerio Público.

Luego del incidente en el que un hombre ebrio se acercó a Sheinbaum para tocarla e intentar besarla, la Primer Mandataria se refirió a este hecho ante la prensa.

Frente a los cuestionamientos de que haya realizado su trayecto a pie en lugar de usar un automóvil, Sheinbaum respondió que se trataba de una caminata de cinco minutos frente a 20 minutos en auto.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie”. Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, como miles de víctimas de violencia de género, confesó que no fue consciente de lo que estaba pasando en ese momento hasta que luego vio los videos.

"Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos todas las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven", agregó Seheinbaum.

Asimismo, exhortó a las mujeres víctimas de algún tipo de agresión a denunciarlo ante las autoridades. Y anunció que lanzará una campaña entrada en el "respeto por la mujer en todos los sentidos".

En México el 15,5% de las mujeres han sufrido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

Sin embargo, las organizaciones y algunas autoridades estiman un subregistro o 'cifra negra' de más del 90% de casos no denunciados.