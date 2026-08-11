Pablo Trobbiani es el nuevo DT de Barcelona SC
La dirigencia de Barcelona Sporting Club anunció al nuevo entrenador del plantel tras la salida del venezolano César Farías.
Pablo Trobbiani dirigirá a Barcelona SC.
Barcelona SC
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Actualizada:
11 ago 2026 - 20:36
La dirigencia de Barcelona SC informó que que Pablo Trobbiani es el nuevo Director Técnico del primer equipo. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado la noche de este martes 11 de agosto de 2026.
"El entrenador ha llegado a un acuerdo con la institución para dirigir al equipo hasta finales de diciembre de 2026", escribió Barcelona.
El club resaltó que el entrenador ya se encuentra al frente del plantel desde el lunes 10 de agosto, cuando cumplió su primera jornada de entrenamiento.
Cuerpo técnico de Pablo Trobianni
El profesor Trobbiani estará acompañado por su equipo de trabajo, integrado por:
- Leonardo Gioiosa (argentino) – Preparador Físico
- Luis Tolozano (ecuatoriano) – Asistente Técnico
- José Arpi (ecuatoriano) – Asistente Técnico
- Juan Carlos Caballero (español) – Preparador de Arqueros
- Deivi Vásquez (ecuatoriano) – Analista
Finalmente, se informó que Diego Roldán e Iván Espín seguirán siendo parte del primer equipo como readaptador físico y analista, respectivamente.
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