ANT suspende atención presencial en Santa Cruz, Galápagos, del 4 al 6 de noviembre

Tres personas rescatadas tras el desbordamiento de una encañada en Santa Cruz, Galápagos este lunes 2 de noviembre de 2026.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la suspensión temporal de la atención presencial en su agencia de Santa Cruz, Galápagos, desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

La institución señaló que informará oportunamente sobre el restablecimiento de sus servicios a través de sus canales oficiales.

¿Cuándo se reanudará la atención de la ANT en Galápagos?

La ANT indicó que la suspensión se mantendrá durante los días 4, 5 y 6 de noviembre. Sin embargo, no confirmó una fecha exacta para la reanudación de la atención presencial.

La institución señaló que informará oportunamente sobre el restablecimiento de sus servicios a través de sus canales oficiales.

La medida se adopta en medio de la emergencia por las inundaciones en Santa Cruz, donde las fuertes precipitaciones han provocado afectaciones a viviendas y a la movilidad de los habitantes.