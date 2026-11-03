Automedicación: por qué usar fármacos sin receta pone en riesgo tu salud

La automedicación causa 700 000 muertes anuales debido a bacterias resistentes a los fármacos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Ecuador, la situación es crítica. Informes del Ministerio de Salud señalan que siete de cada 10 ecuatorianos utilizan antibióticos sin supervisión médica.

Además, estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. sitúan al país, junto a Perú, Colombia y Chile, con una tasa general de automedicación del 66% en muestras comparativas de América Latina.

Estas cifras, dicen los estudios, se potenciaron de forma notable durante la pandemia por covid-19.

Las causas principales de la automedicación están asociadas a la falta de tiempo, los altos costos asociados a la atención médica privada y las dificultades para conseguir turnos en el sistema público, según un estudio publicado por la Revista Social Fronteriza.

Andrés Padilla, médico general y máster en seguridad y salud ocupacional, advierte que este comportamiento expone a la población a complicaciones de salud severas que van desde reacciones secundarias hasta el agravamiento de enfermedades preexistentes.

Riesgos de la automedicación en enfermedades respiratorias

Ante síntomas respiratorios como tos, fiebre, estornudos o malestar general es común que los pacientes recurran a farmacias, familiares o vecinos en busca de una solución rápida.

El doctor Andrés Padilla señala que los antibióticos no tienen efectividad alguna sobre los procesos respiratorios de causa viral, y destaca que en este caso las bacterias se vuelven inmunes a los componentes y mecanismos de acción de los antibióticos.

Además, comenta que los medicamentos sintomáticos (analgésicos, antifebriles o descongestionantes) actúan como un "velo" que enmascara señales de alarma.

Padilla dice que en casos de neumonía, bajar la fiebre con fármacos puede hacer creer al paciente que mejora mientras la infección pulmonar progresa de forma silenciosa.

De igual forma, el uso de remedios caseros o antihistamínicos inadecuados frente al asma puede retrasar la atención de una crisis obstructiva bronquial, poniendo la vida en peligro.

El médico explica sobre los peligros en los siguientes grupos:

Grupo Riesgo Infancia Una dosis mal calculada o medicamentos ingeridos sin receta médica pueden causar intoxicación, fallas metabólicas e incluso fallas orgánicas mortales. Adultos mayores La mezcla de medicamentos puede provocar toxicidad, daño a órganos vitales y hospitalizaciones. Pacientes crónicos Fármacos comunes no recetados por el médico de cabecera pueden descompensar la presión arterial, alterar la glucosa o deteriorar la función renal.

¿Qué hacer en lugar de automedicarse?

El experto explica que cuando los síntomas son leves y no existen signos de alarma, el manejo en casa debe centrarse en el confort del paciente.

Estas son algunas de las recomendaciones: