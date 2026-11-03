Seis sectores de Quito sin agua potable este 3 de noviembre

Seis sectores de Quito registraron una suspensión del servicio de agua potable este martes 3 de noviembre de 2026.

Seis sectores de Quito se quedaron sin agua potable durante la tarde de este martes 3 de noviembre de 2026, debido a una reducción del caudal que abastece a la planta de tratamiento de Yaruquí, en el nororiente de la capital.

Según informó el Municipio de Quito, el problema se originó por un taponamiento en la captación de agua cruda, aunque no se precisaron las causas de la obstrucción ni el tiempo necesario para solucionar el inconveniente.

¿Qué sectores de Quito están sin agua potable?

Los barrios y calles afectados por la suspensión son:

La Cocha

Balcón Yaruqueño

San José

Calle Isla Santiago

El Tejar

Calle Francisco Robles

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) prevé restablecer el servicio de manera paulatina durante la noche de este martes 3 de noviembre.

Otro corte de agua se registró en el sur de Quito

La suspensión ocurre menos de 24 horas después de una interrupción del servicio en los sectores de Victoria Baja y La Trinidad, en el sur de Quito.

En ese caso, una rotura en la red matriz que abastece a la parroquia Guamaní dejó sin agua potable a los moradores durante varias horas.

Se trata de dos incidentes distintos: el corte de este martes está relacionado con la captación de agua en Yaruquí, mientras que el anterior fue provocado por una rotura de tubería.