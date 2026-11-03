Nueva York registra primera muerte por sarampión en más de 30 años

Nueva York confirmó la muerte de un niño por sarampión, la primera registrada en el estado en más de tres décadas.

El estado de Nueva York, en Estados Unidos, confirmó la primera muerte asociada al sarampión en más de 30 años. La víctima fue un niño del condado de Lewis, según informaron las autoridades sanitarias el lunes 2 de noviembre de 2026.

El Departamento de Salud de Nueva York y las autoridades locales confirmaron el fallecimiento, aunque no revelaron la edad del menor ni su estado de vacunación, por respeto a la privacidad de su familia.

La gobernadora Kathy Hochul lamentó lo ocurrido y recordó la importancia de mantener la vacunación contra enfermedades prevenibles.

Estados Unidos enfrenta un brote de sarampión

La muerte ocurre mientras Estados Unidos registra un aumento de contagios de sarampión. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 29 de octubre de 2026 se habían reportado 4 834 casos en 47 estados, de acuerdo con las cifras recogidas por AFP.

En Nueva York se habían contabilizado 178 casos durante 2026, con corte al 24 de octubre. Ante el incremento de contagios, Hochul declaró una emergencia estatal a inicios de octubre para ampliar el acceso a la vacunación y facilitar la respuesta sanitaria.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede provocar fiebre, tos, secreción nasal y erupciones en la piel.

En casos graves puede causar complicaciones como neumonía e inflamación cerebral, e incluso provocar la muerte.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal medida de prevención y recomendaron verificar que los esquemas de inmunización estén completos.

Estados Unidos declaró eliminado el sarampión endémico en el año 2000, pero la disminución de las tasas de vacunación ha favorecido la aparición de nuevos brotes.