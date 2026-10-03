Cuatro muertos y tres heridos deja ataque en un bar en México

Un ataque armado se registró en Zamora de Hidalgo, en México

Un ataque armado en un bar dejó cuatro muertos y tres heridos en el convulso estado mexicano de Michoacán, informaron este sábado 3 de octubre de 2026 las autoridades locales.

Ubicado en el oeste del país, Michoacán es un gran emporio agrícola y el principal proveedor mundial de aguacate, lo que lo ha convertido en blanco de extorsiones por parte de organizaciones criminales que se disputan además el control del territorio.

El ataque ocurrió la noche del viernes en el bar El Nuevo Quijote en Zamora, una ciudad de unos 150 000 habitantes conocida por su producción de frutos rojos y su arquitectura colonial.

Se trató de "un ataque directo con arma de fuego entre integrantes de células delictivas", informó la secretaría de Seguridad de Michoacán en sus redes sociales.

Tras el tiroteo, la policía acudió al bar y encontró los cadáveres de tres hombres y una mujer, además de tres varones heridos de bala que fueron trasladados a hospitales de la localidad, constató un reportero de la AFP.

Agentes de la fiscalía estatal ubicaron en el establecimiento más de 30 casquillos de armas de distintos calibres y otros indicios relacionados con la agresión.

En Michoacán operan mafias como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Cárteles Unidos, según reportes de autoridades y analistas.