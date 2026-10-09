Delcy Rodríguez adelanta la Navidad en Venezuela al 1 de noviembre

Delcy Rodríguez retomó el uso de X en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves 9 de octubre, que las festividades navideñas comenzarán, en su país, oficialmente el próximo 1 de noviembre de 2026.

La medida retoma una polémica tradición gubernamental que había sido impulsada por varios años por su predecesor, Nicolás Maduro.

El anuncio se llevó a cabo durante la instalación de la 82.ª asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), evento que fue transmitido a través del canal estatal VTV.

Durante su intervención, Rodríguez justificó la decisión argumentando que el adelanto de las fiestas tiene un doble propósito enfocado en el comercio y el bienestar de la población.

"Yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", expresó la mandataria.

Con esta declaración, el Ejecutivo busca incentivar el consumo, extender el período de compras y promover un clima de festividad pública antes del tradicional mes de diciembre.

Una tradición heredada en medio de tensiones

La medida es un claro eco de las políticas implementadas por Nicolás Maduro, quien desde su llegada al poder en 2013 acostumbraba adelantar por decreto el inicio de la Navidad.

En años anteriores, estas decisiones coincidieron frecuentemente con momentos de profunda crisis económica o de alta tensión política nacional e internacional.

En 2025, Maduro adelantó las fiestas al 1 de octubre en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe.

Ese episodio concluyó abruptamente el 3 de enero de 2026, cuando el entonces mandatario fue capturado por fuerzas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores, tras operativos en Caracas.