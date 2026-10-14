La reciente deslave en Nepal fue causada por el colapso de un glaciar, según un estudio

Los lugareños caminan entre el lodo a lo largo de las orillas del río Budhi Gandaki, después de la inundación

La reciente deslave en Nepal se debió al colapso de un glaciar, por causas similares a las de la riada que dejaron más de 1 400 muertos en agosto, confirmó un informe de la autoridad a carga de los desastres naturales del país este miércoles 14 de octubre de 2026.

La catástrofe ocurrió el domingo por la mañana en la región de Ghorkha, en el oeste del país, y provocó cinco desaparecidos, destruyó 200 casas y cinco puentes.

Al principio se creyó que el origen de este desastre fue un deslizamiento de tierra, pero los análisis de la autoridad anticatástrofes muestran que la inundación se debió a una avalancha de hielo a más de 6 000 metros de altura.

"La naturaleza de esta catástrofe es similar a lo que pudimos ver en Rusawa (la región donde ocurrió el deslave de agosto) pero esta vez pudimos avisar a tiempo a la población, lo que nos permitió reducir el número de víctimas", indicó Dharam Raj Uprety, jefe de la entidad a carga de los desastres naturales.

El informe indica la necesidad de un mejor monitoreo y de un sistema de alerta temprana en las regiones montañosas de Nepal debido a la recurrencia de estos siniestros.