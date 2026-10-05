El diario inédito del papa Francisco será publicado a finales de noviembre

El papa Francisco saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de San Pedro para su audiencia general semanal el 25 de septiembre de 2019 en el Vaticano.

Un libro que incluye notas personales del papa Francisco que se extienden por más de 30 años, será publicado el 24 de noviembre y estará disponible en 94 países, anunciaron este lunes 5 de octubre de 2026 sus editores.

Presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, un colaborador cercano del papa, "El diario espiritual del papa Francisco" reúne y comenta los escritos de Jorge Mario Bergoglio, desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

Según el Vaticano, el libro es "de un valor y una importancia excepcional" para comprender la personalidad del papa argentino, el primero de origen latinoamericano, que dirigió la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte el 21 de abril de 2025.

La obra será difundida en cinco idiomas y en 94 países desde el 24 de noviembre.

Será publicado en italiano por la Librería Editrice Vaticana, en español, inglés y portugués por Penguin Random House, y en francés por Albin Michel.

El Vaticano destacó que se trata de "un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita".