Papa León XIV se reúne con víctimas de abuso tras misa ante 150 000 personas en Lourdes

El papa León XIV celebró una misa ante 150 000 fieles en Lourdes y posteriormente se reunió en privado con siete víctimas de abusos cometidos dentro de la Iglesia francesa.

El papa León XIV se reunió este domingo 27 de septiembre con siete víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia francesa , durante su visita a Lourdes, en Francia. El encuentro ocurrió después de una misa multitudinaria que congregó a 150 000 fieles.

La reunión se desarrolló en la Casa Episcopal de Lourdes y participaron cuatro hombres y tres mujeres. Según el Vaticano, León XIV conversó de manera individual y privada con cada uno de ellos, escuchó sus testimonios y también sus propuestas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Pidió “máxima vigilancia” ante los abusos

Antes del encuentro, el Papa se reunió con los obispos franceses y les pidió mantener la “máxima vigilancia” frente a los abusos contra menores dentro de la Iglesia. También insistió en continuar con los procesos de escucha, búsqueda de la verdad, justicia, reparación y prevención.

Una investigación independiente publicada en 2021 estimó que alrededor de 330 000 menores sufrieron abusos vinculados a miembros del clero o instituciones católicas en Francia entre 1950 y 2020.

150 000 personas en la misa de Lourdes

Horas antes, León XIV celebró una misa al aire libre en la explanada del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, con la presencia de 150 000 fieles, el aforo máximo previsto por los organizadores. También participó alrededor de 1 000 sacerdotes, 150 obispos, un centenar de diáconos y 1.500 voluntarios.

Durante la homilía, el pontífice llamó a la conversión ya la penitencia y se refirió también a las “heridas” e “infidelidades” ocurridas dentro de la Iglesia. Además, pidió rezar por un mundo afectado por conflictos que siguen causando víctimas inocentes.