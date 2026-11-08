6 de 10 jueces nacionales dejarán sus cargos en 2027: ¿cómo se llenarán las vacantes?

La Corte Nacional de Justicia enfrenta un nuevo desafío institucional ante la próxima salida de seis de sus jueces titulares, cuyos períodos concluirán entre enero y febrero de 2027.

Entre los magistrados que finalizarán sus funciones están: Daniella Camacho , Katerine Muñoz, María Consuelo Heredia, Gilda Morales, Felipe Córdova y Patricio Secaira.

Hasta noviembre de 2026, el Alto Tribunal funciona con apenas 10 de los 21 jueces titulares que debería tener. Con las próximas salidas, el número podría reducirse a solo cuatro magistrados en los dos primeros meses del próximo año.

¿Qué pasará con las vacantes?

El presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, aseguró que la finalización del período de los seis magistrados no afectará la operación ni detendrá el despacho de las causas judiciales.

El 29 de octubre, durante una entrevista en Teleamazonas, Rodríguez sostuvo que “la Corte Nacional va a seguir funcionando, va a continuar respetando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos sin injerencia interna ni externa”.

Ante la salida de los seis jueces, explicó que el Pleno de la Corte Nacional deberá reunirse para analizar las alternativas que permitan cubrir las vacantes. Entre las posibilidades mencionó una eventual prórroga de funciones de los magistrados actuales.

Pedido a la Judicatura

Rodríguez también hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para que convoque cuanto antes al concurso público de selección de nuevos jueces nacionales.

El titular encargado de la Corte Nacional advirtió que este proceso podría tomar al menos un año, por lo que considera urgente iniciar la convocatoria y completar las diferentes etapas de selección.

“Que convoque lo más pronto posible y que llegue a su culmen así mismo en un tiempo célere. Esa es la solución definitiva, constitucional y legal”, manifestó Rodríguez

En julio de 2026, la Judicatura aprobó el reglamento para el concurso de jueces nacionales. Posteriormente, el 21 de octubre, el organismo aprobó la metodología que se aplicará para evaluar a los aspirantes durante la fase de méritos y también para ejecutar la prueba de confianza. Sin embargo, falta realizar la convocatoria.

Este será el tercer intento de selección de magistrados, luego de que dos concursos anteriores fueran anulados por irregularidades detectadas durante su desarrollo.

Mientras se concreta el concurso público, el Consejo de la Judicatura desarrolla un proceso de selección interna para incorporar a cinco conjueces temporales a la Corte Nacional.

La convocatoria está dirigida a jueces titulares de las cortes provinciales de justicia de todo el país.

Los cinco puestos se distribuirán de la siguiente manera: