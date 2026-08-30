Tormenta con granizo deja 43 heridos y graves daños en Cremona, Italia

Docenas de personas resultaron heridas tras un tornado y granizo en la ciudad del norte de Italia, Cremona.

Techos arrancados, árboles caídos y vehículos golpeados por el granizo dejó una violenta tormenta en Cremona, en la región de Lombardía, al norte de Italia. El fenómeno ocurrió la tarde del viernes 28 de agosto de 2026 y afectó viviendas, negocios y monumentos de la ciudad.

El Hospital de Cremona confirmó que 43 personas fueron atendidas en urgencias. Ninguna llegó en estado grave, aunque cuatro pacientes presentaron fracturas de fémur.

Daños en la catedral y el Ayuntamiento

El temporal, descrito por medios italianos como una tromba de aire, también alcanzó el centro histórico. Se desplomaron la cubierta de una aguja de la Catedral de Cremona y el techo de la torre cívica del Ayuntamiento.

Daños en la catedral de Cremona tras la tormenta del 28 de agosto. Diócesis de Cremona Daños en la catedral de Cremona tras la tormenta del 28 de agosto. Diócesis de Cremona Daños en la catedral de Cremona tras la tormenta del 28 de agosto. Diócesis de Cremona

Los equipos de emergencia trabajaron para retirar árboles y escombros de las calles, además de asegurar estructuras que podían representar un peligro.

Según el balance publicado por la agencia ANSA la noche del 29 de agosto, 12 familias fueron evacuadas de un edificio declarado inhabitable. La agencia también recogió una estimación de 10 000 automóviles dañados.

El hospital reforzó la atención

La llegada de decenas de pacientes en poco tiempo obligó a ampliar los turnos médicos y de enfermería en urgencias y radiología.

En su reporte del 29 de agosto, el hospital informó que la mayoría de los pacientes había recibido el alta, uno permanecía en observación y cuatro necesitaban hospitalización. La institución también fue alcanzada por el temporal, pero no sufrió daños importantes.

Mientras continuaba la evaluación de daños, el alcalde Andrea Virgilio anunció el cierre de parques para revisar la seguridad de los árboles y restricciones en edificios municipales para el lunes siguiente.