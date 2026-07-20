Disturbios en el Obelisco tras derrota de Argentina en el Mundial 2026

Fanáticos argentinos protagonizaron disturbios en el Obelisco, de Buenos Aires.

Cerca de medianoche del domingo 19 de julio de 2026, tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, se registraron disturbios en Buenos Aires.

El festejo argentino terminó en una batalla campal en el Obelisco, donde miles de personas se congregaron tras el partido.

Un grupo de personas terminó enfrentándose con la Policía utilizando piedras, palos y otros objetos.

Incluso la Policía utilizó tanquetas, agua y gas para dispersar a la turba de fanáticos de la selección albiceleste.

Al menos 15 personas fueron detenidas y siete policías resultaron heridos.

La tensión entre los fanáticos se desató luego de que miles se reunieran en ese icónico lugar durante el partido que terminó con un resultado desfavorable para los argentinos.

La selección argentina no logró el bicampeonato y quedó como la subcampeona del mundo.