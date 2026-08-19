Los efectos de las 'drogas zombies' para robos y extorsiones en Ecuador.

Lo que empezó como una salida entre amigos finalizó en una pesadilla. Juan (nombre protegido) fue víctima de un robo bajo la modalidad de sumisión química en Quito.

Históricamente esta práctica se asociaba de forma exclusiva al uso de la escopolamina.

Sin embargo, hoy las redes delictivas emplean cócteles de sustancias sintéticas para anular a sus víctimas.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana tras acudir a un establecimiento nocturno. Al salir de la discoteca, el grupo fue abordado por dos hombres y dos mujeres, quienes los persuadieron para continuar la fiesta en un domicilio particular.

Los efectos de las 'drogas zombies' para robos y extorsiones en Ecuador. Imagen Pexels

Estaba ubicado en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y 6 de Diciembre, al norte de la ciudad.

Según el testimonio de la víctima, el grupo sospechoso llevaba una botella de licor previamente abierta.

Les dijeron que "no querían aburrirse durante el trayecto en taxi". Ya en el inmueble, les sirvieron un vaso de ron puro.

En menos de cinco minutos después de ingerir la bebida, todos perdieron el conocimiento por más de ocho horas.

“Nos robaron todo”

Al despertar, las víctimas descubrieron que la vivienda había sido desvalijada casi en su totalidad.

Los delincuentes no solo se llevan sus pertenencias personales y tarjetas bancarias.

También computadoras, equipos de DJ, la ropa de los armarios e incluso las etiquetas de acceso al ascensor y al edificio.

"Sentí un pánico absoluto al despertar. No podía hablar, estaba como si estuviera extremadamente borracho y sentía que el piso flotaba" Testimonio de Juan

El examen toxicológico posterior reveló que no consumieron únicamente escopolamina tradicional, sino una mezcla de sedantes depresivos y ansiolíticos.

Este tipo de mezclas están diseñadas para causar un adormecimiento inmediato. La denuncia formal ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado.

Así actúan estas sustancias

El doctor Vinicio Altamirano, director del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, explicó a Teleamazonas.com que en el ámbito criminológico este fenómeno se define técnicamente como sumisión química.

Asimismo, que popularmente se conoce a estas combinaciones como "yuyumbina" o "droga zombie".

Los efectos de las 'drogas zombies' para robos y extorsiones en Ecuador. Imagen referencial: ANDREW MILAS

Inhibición de la voluntad

La sustancia altera o bloquea los neurotransmisores, eliminando la capacidad de decisión lógica de la persona sin dejarla necesariamente inconsciente.

Estado 'REM' o de hibernación

La víctima puede parecer despierta o interactuando, pero responde de forma dócil a las órdenes del agresor (como entregar claves bancarias o permitir el ingreso a viviendas).

Vinicio Altamirano, director del INSFOR.

Riesgo letal

Al no existir una dosificación médica, un exceso puede provocar taquicardias, apneas respiratorias o la muerte.

Perfiles y modos de operación

Altamirano señala que estas sustancias son utilizadas en diversos niveles delictivos.

Los efectos de las 'drogas zombies' para robos y extorsiones en Ecuador. Imagen referencial: Fabrizio Lucente

Delincuencia común

Redes conocidas históricamente como 'Dulces Sueños' captan a sus víctimas en zonas de entretenimiento para vaciar sus cuentas y domicilios.

Crimen organizado

Utilizan la sumisión química para interrogar a miembros rivales, extraer información confidencial o ejecutar extorsiones.

Entornos sociales



El experto advierte sobre un incremento del uso inescrupuloso de estas sustancias en fiestas universitarias o reuniones para vulnerar a víctimas y cometer abusos.