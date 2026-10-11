Dos ataques se registraron en el aeropuerto de Riad el sábado 10 y domingo 11 de octubre

En la imagen se observa una torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad

Dos ataques se perpetraron en el aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita reportó un saldo de 12 muertos y 309 heridos en un ataque el sábado contra el aeropuerto internacional de la capital Riad, que obligó a suspender sus operaciones.

Se trata del ataque más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida con bomba del grupo Estado Islámico (EI) que causó la muerte de 21 fieles en una mezquita chií de Al Qatif (este) en mayo de 2015.

Cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos en Riad, precisó la autoridad de aviación civil en un comunicado. Se atribuye el ataque a los hutíes.

Imágenes de videovigilancia publicadas por la cadena Al Arabiya muestra cómo fue el momento del ataque de los hutíes contra el aeropuerto.

Un segundo atentado contra el aeropuerto de Riad se registró la noche de este domingo 11 de octubre de 2026. Al menos una persona murió y 11 resultaron heridas, informó la Autoridad de Aviación Civil de Arabia Saudita.

"El ataque mató a un residente pakistaní, que descanse en paz, y dejó heridos a otros 11", indicó la autoridad en X. "Los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir la atención médica necesaria. El ataque también causó daños materiales que están siendo evaluados", agregó.