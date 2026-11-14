Vuelos en EE.UU. comenzaron a reanudarse, pero 'tomará tiempo' volver a la normalidad

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse, este sábado 14 de noviembre de 2026, tras permanecer suspendidos varias horas debido a un fallo masivo de las comunicaciones, pero "tomará tiempo" volver a la normalidad.

La suspensión en todo el país provocó caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros el viernes 13 de noviembre.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción de los vuelos duró alrededor de cuatro horas y se levantó a las 01:15 del sábado 14.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche "tras restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", dijo.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

"Este es un problema de un sistema antiguo", dijo el secretario de Transporte. "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", explicó.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30 100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Cuando levantó la suspensión, insistió en la petición. "Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al Presidente", afirmó.

Casi 6 000 vuelos cancelados

Se cancelaron casi 6 000 vuelos, incluidas algunas rutas internacionales, según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware. Los pasajeros abarrotaban las terminales, desesperados por obtener explicaciones.

"Estamos tratando de decidir si tenemos que cambiar el vuelo, ir en auto o qué, pero si todo el país está paralizado, eso significa que las autopistas también estarán atascadas", dijo Joseph Anderson, de 72 años, quien intentaba volar de Las Vegas a Oakland, California.

Una suspensión nacional de vuelos como esta es algo muy inusual. En enero de 2023, hubo una breve paralización en todo el país cuando falló un sistema de notificación para pilotos. Pero el único otro episodio de este nivel ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ninguna aeronave despegó durante días.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que no había evidencia de acciones hostiles. "No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o un ataque con IA", dijo en una rueda de prensa.

🚨 https://t.co/ShWjYkjDT2 👉 Al menos once vuelos registraron alertas de bomba y obligaron a operativos de seguridad en aeropuertos de #Europa. https://t.co/3GinSf8syP — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 5, 2026

También descartó cualquier conexión con la caída global que afectó a Microsoft y sus sistemas de mensajería los últimos días en todo el mundo.

La detención de los vuelos desató caos y frustración. En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Tiara Johnson dijo que había intentado llegar a Orlando para un concierto.

"No hacen más que retrasarlo (...). Primero estaba para las 19:55. Luego a las 20:30, 21:30. Ahora son las 22:30. Así que no sabemos cuándo saldrá", aseguró a la AFP.

Algunos viajeros contaron que les habían informado de que su vuelo se había retrasado por el viento, mientras que otros tuvieron que buscar información por su cuenta.

Durante la suspensión, algunos paneles de salidas en muchos aeropuertos seguían mostrando que los aviones operaban con normalidad, mientras que las tarjetas de embarque móviles de los pasajeros varados marcaban su vuelo en camino.

Los viajeros se apresuraron a buscar alternativas, con largas filas en los mostradores de alquiler de autos en el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas.

Para aquellos que intentaban ver el lado positivo, el retraso fue la oportunidad de extender su descanso.

Kathy Sommers estaba camino a su casa después de visitar a amigos en Las Vegas cuando su vuelo fue cancelado. "Una noche más para jugar a las cartas", dijo.